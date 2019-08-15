Міноборони: Звинувачення у спробах знищити Харківське конструкторське бюро - безпідставні

“Міністерство оборони України наголошує, що звинувачення є абсолютно безпідставними, а факти, поширені низкою інформаційних агенцій та Інтернет-видань, не мають достовірного підтвердження”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Міноборони з 2014 року щорічно планує кошти в державному оборонному замовленні на закупівлю бронетехніки виробництва ДП «ХКБМˮ. За ці роки здійснювалась закупівля бронетранспортерів БТР-4Е та машин на їх базі. При цьому авансування держконтрактів становило від 70 до 80 відсотків на закупівлю сировини, комплектуючих та виплату зарплати працівникам.

“Підприємством в більшості були зірвані терміни постачання продукції, що призводило до сплати штрафних санкцій. Останній такий контракт, укладений у 2017 році на постачання бронетранспортерів БТР-4Е, взагалі було розірвано з метою недопущення банкрутства підприємства з причини неспроможності ДП «ХКБМ» виготовити техніку в повному обсязі (продукція була поставлена частково, що призвело до невиконання планів в забезпеченні підрозділів Збройних сил України необхідними сучасними зразками бронетехніки)”, - наголосили в пресслужбі оборонного відомства.

В Міноборони підтвердили, що між міністерством і харківським бюро дійсно укладено і виконується державний контракт з оборонного замовлення на закупівлю бронетранспортерів БТР-4Е із залученням кредитів під державну гарантію. При цьому міністерством, за даними пресслужби, в повному обсязі, відповідно до звернень ДП «ХКБМˮ, погоджено вибірку коштів в банку для авансування контракту.

“Однак за два роки виконання контракту, при належному фінансуванні, підприємством виготовлено лише 7 одиниць бронетранспортерів БТР-4Е, частина бронетранспортерів знаходиться на різних стадіях виготовлення, а майже половина - взагалі не закладена у виробництво (у тому числі корпуси для бронетранспортерів на ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» з причини недофінансування останнього з боку ДП «ХКБМ»)”, - зазначається в повідомленні.

Наголошується, що з незрозумілих для міністерства причин не закуплено або непоставлено на ДП «ХКБМ» значну кількість комплектуючих виробів для виконання зазначеного контракту при тому, що більшість постачальників вказаних комплектуючих є якраз підприємствами, що входять до складу ДК «Укроборонпром». Наразі харківським підприємством за контрактом повністю зірвані терміни виготовлення та постачання продукції, яка вкрай необхідна ЗСУ, заявили у міністерстві.

З метою вирішення цієї проблеми, як повідомили у відомстві, Міністерством економрозвитку та торгівлі у червні та серпні 2019 року проведено дві наради за участю представників МО, Мінфіну, Укроборонпрому та ДП «ХКБМˮ, де Міністерством оборони “були запропоновані шляхи, які дозволяють зменшити вартість продукції за контрактом орієнтовно на суму близько 220,0 млн грн”.

Разом з тим, зазначається в повідомленні, головне, чого прагне керівництво ДК «Укроборонпром» та ДП «ХКБМ», аби Міністерство оборони, всупереч умовам контракту та законодавства України, відмовилося від стягнення з ДП «ХКБМ» штрафних санкцій за невиконання умов контракту, та перенесло терміни постачання бронетранспортерів майже на рік, що тягне за собою невиправдану сплату відсотків за користування кредитом в обсязі 11,2 млн грн щомісячно.

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Стосовно блокування розробки з модернізації танку Т-64, то в Міноборони зазначають, що контракт на виконання роботи із ДП «ХКБМ» укладено у 2019 році, але до цього часу підприємством не укладені відповідні договори зі співвиконавцями робіт, що не дозволяє почати авансування контракту, кошти на який лежать на рахунках Міноборони.

“ДК «Укроборонпром» заходів не вживає”, - заявили в Міноборони, додавши, що направили сьогодні, 15 серпня, до вищого керівництва держави інформацію щодо викладеної ситуації.

Як повідомлялося, Укроборонпром заявив, що Міноборони прийняло рішення, що можуть стати причиною знищення ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова" - зокрема, забракувало європейську бронесталь, припинило фінансувати розробку бронетехніки і намагається стягнути з КБ штраф у розмірі 82,3 млн гривень.