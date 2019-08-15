Окупанти на Донбасі сім разів порушили

Окупанти на Донбасі сім разів порушили "тишу"

Укрінформ
Російські окупанти від початку доби сім разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

"Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці сім разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об’єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - один обстріл українських позицій.

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Як повідомлялося, минулої окупанти 13 разів обстріляли українських військових. Один боєць загинув.

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