Окупанти на Донбасі сім разів порушили "тишу"

"Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці сім разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об’єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - один обстріл українських позицій.

Як повідомлялося, минулої окупанти 13 разів обстріляли українських військових. Один боєць загинув.