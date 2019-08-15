Окупантам платитимуть більше за кожен збитий український дрон — розвідка

Командування російсько-окупаційних військ збільшило грошову винагороду бойовикам на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей за збиття українських безпілотників.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборни Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

“Окупанти збільшили грошову винагороду за збиття безпілотних літальних апаратів Об’єднаних сил. У зв’язку з цим зросла кількість випадків доповідей російському командуванню підлеглими неправдивої інформації для отримання грошової винагороди за нібито «виявлення польотів та фактів збиття безпілотних літальних апаратів Об’єднаних сил» з наданням для підтвердження елементів раніше збитих зразків або пошкоджених власних”, - поінформував Гуцуляк.

Зокрема, за його словами, 12 серпня особовим складом одного з постів повітряного спостереження противника було відкрито вогонь з метою імітації обстрілу безпілотного літального апарату.

Читайте також: Бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ на окупованій Луганщині

Надалі як “доказ” факту збиття безпілотного літального апарату Об’єднаних сил окупаційному командуванню були надані знайдені уламки значно раніше збитого зразка, зазначив речник.