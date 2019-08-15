На Донбасі у пунктах пропуску застрягли 215 авто

У четвер зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні ООС у чергах очікують 215 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 30/40; “Мар’їнка” – 15/50; “Новотроїцьке” – 20/40; “Гнутове” – 10/10”, - йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, учора пасажиро-транспортний потік залишався на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідували 42,1 тисячі осіб та 4,9 тисячі транспортних засобів.

Крім того, через КПВВ “Новотроїцьке” до тимчасово окупованої території України прослідували 13 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для жителів Донбасу направлено продуктові набори, лікарські засоби та будівельні матеріали. Загалом оформлено гуманітарний вантаж вагою 211,15 тонн.

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Усі КПВВ на лінії розмежування, окрім контрольного пункту в’їзду-виїзду “Станиця Луганська”, в якому пропуск осіб через лінію розмежування здійснюється 6.00 до 18.00, функціонують у штатному режимі - з 6.00 по 20.00.

Фото: Держприкордонслужба