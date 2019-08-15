Бойовики у вівторок двічі не пропустили спостерігачів ОБСЄ

Бойовики російських окупаційних військ у вівторок двічі заборони у проїзді патрулям СММ ОБСЄ через блокпости.

Про повідомляється в опублікованому у середу щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"На блокпості на захід від н. п. Верхньошироківське (кол. Октябр; непідконтрольний урядові, 29 км на північний схід від Маріуполя), озброєний член збройних формувань знову відмовив команді Місії у проїзді, посилаючись на проведення "робіт із розмінування", - йдеться у звіті.

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Поруч з цим, на західній околиці н. п. Українське (непідконтрольний урядові, 36 км на північний схід від Маріуполя), двоє бойовиків відмовили патрулю СММ у проїзді до населеного пункту, стверджуючи, що СММ "має заздалегідь отримати дозвіл від керівництва збройних формувань".

Крім того, мала місце затримка на блокпості, розташованому на південній околиці н. п. Кремінець (непідконтрольний урядові, 16 км на південний захід від Донецька), де троє бойовиків "відмовили патрулю СММ в проїзді та затримали патруль Місії приблизно на 20 хвилин, перш ніж дозволили йому проїхати, попросивши показати реєстраційні документи на автомобіль".