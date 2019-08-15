ОБСЄ зафіксувала у вівторок 87 вибухів на Донеччині

СММ ОБСЄ зафіксувала у вівторок 87 вибухів у Донецькій області та два вибухи у Луганській області.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 13 серпня 2019 року.

"У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши більше вибухів (87), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (65 вибухів)", - йдеться у звіті.

Понад половину порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південно-південний схід від н.п. Пищевик (підконтрольний урядові, 25 км на північний схід від Маріуполя), а також на південь і захід від н.п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька).

"У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, 2 вибухи, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (жодних вибухів)", - повідомили в ОБСЄ.

Майже всі порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь та схід від н.п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).