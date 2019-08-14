Член місії ОБСЄ, який у соцмережах підтримував

Член місії ОБСЄ, який у соцмережах підтримував "Л/ДНР", залишив Україну – МЗС

Укрінформ
Член Моніторингової місії ОБСЄ громадянин РФ Микола Алексєєв, який висловлювався у соцмережах на підтримку "Л/ДНР", уже залишив територію України.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ України на запит Радіо Свобода.

«МЗС України було порушено питання щодо зухвалої антиукраїнської риторики М.Алексєєва перед СММ ОБСЄ. Главою місії було вжито відповідних заходів, а М.Алексеєв залишив територію України», – йдеться у листі.

Водночас МЗС нагадало, що члени місії ОБСЄ мають дипломатичні картки відповідно до міжнародних угод України, тому користуються дипломатичним імунітетом.

«Відповідно до пункту 2 статті 5 Меморандуму «Привілеї та імунітети місії та її персоналу» місія та її члени, які є посадовими особами ОБСЄ, користуються на території України таким самим статусом, правами, привілеями та імунітетами, які надаються урядом дипломатичним представництвам, дипломатичним агентам, акредитованим в Україні, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року... Згідно з пунктом 2 статті 8 Меморандуму «Візи та дипломатичні картки і номерні знаки», уряд України видає дипломатичні картки для всіх членів місії, які є посадовими особами ОБСЄ. Дипломатична картка Миколі Алексєєву була видана на підставі офіційного звернення (вербальна нота місії від 3 травня 2019 року)», – зазначається у відповіді.

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Як повідомлялося, 9 серпня телеканал «1+1» оприлюднив матеріал про члена Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ громадянина РФ Миколу Алексєєва. Журналісти встановили, що Алексєєв висловлював у соцмережах антиукраїнські, агресивні погляди, закликав до насильства, підтримував сторону російських гібридних сил на Донбасі.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що «вжила заходів» щодо цього члена місії.

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