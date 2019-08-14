На Світлодарській дузі попрощалися із загиблим бійцем “Азова”

На Світлодарській дузі попрощалися із загиблим бійцем “Азова”

Фото
Укрінформ
На Світлодарській дузі бійці полку “Азов” попрощалися із загиблим побратимом на псевдо “Біч” (Роман Романенко).

Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

"На Світлодарській дузі бійці полку “Азов” попрощалися із загиблим побратимом на псевдо “Біч”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Роману було 25 років, він народився у Дніпрі, там же жив до війни.

Боєць служив у полку з кінця 2015 року, був командиром снайперського відділення.

Наголошується, що бойова родина “Азову” понесла 10 серпня втрату, якій немає ціни.

"Відпочивай з миром, герою! Слава Україні! Смерть ворогам", - підкреслили у міністерстві.

Як повідомлялося, 13 серпня окупанти повернули українській стороні тіло “азовця” Романа Романенка на псевдо “Біч”, який загинув 10 серпня на Світлодарській дузі в результаті підриву на ворожому фугасі.

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