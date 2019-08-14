На Світлодарській дузі попрощалися із загиблим бійцем “Азова”

На Світлодарській дузі бійці полку “Азов” попрощалися із загиблим побратимом на псевдо “Біч” (Роман Романенко).

Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

"На Світлодарській дузі бійці полку “Азов” попрощалися із загиблим побратимом на псевдо “Біч”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Роману було 25 років, він народився у Дніпрі, там же жив до війни.

Боєць служив у полку з кінця 2015 року, був командиром снайперського відділення.

Наголошується, що бойова родина “Азову” понесла 10 серпня втрату, якій немає ціни.

"Відпочивай з миром, герою! Слава Україні! Смерть ворогам", - підкреслили у міністерстві.

Як повідомлялося, 13 серпня окупанти повернули українській стороні тіло “азовця” Романа Романенка на псевдо “Біч”, який загинув 10 серпня на Світлодарській дузі в результаті підриву на ворожому фугасі.