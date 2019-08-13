Коли гинуть наші солдати, говорити про стійке перемир’я не можна - Данилюк

Секретар РНБО Олександр Данилюк визнав зрив “хлібного перемир’я” на Донбасі, але висловив сподівання, що інтенсивність обстрілів з боку окупантів буде меншою.

Про це він сказав в ефірі Радіо НВ.

"До кінця липня у нас було різке падіння обстрілів – до 15 обстрілів окупаційних військ. Це значно менше, ніж раніше. І далі також, на початку серпня, було помітне зменшення кількості обстрілів. Але був певний період, коли дійсно не було обстрілів, і це фіксувалося і підтверджувалося, зокрема і нашими військовими", - заявив секретар РНБО.

За словами Данилюка, "хлібного перемир'я" важливо було досягнути для відведення військ у Станиці Луганській та початку відбудови мосту і розмінування.

Водночас секретар РНБО додав, що "коли гинуть наші солдати, то говорити, що зараз стійке перемир’я, звичайно, не можна".

На запитання, чи можна констатувати, що перемир’я вже не діє, Данилюк відповів: "Дивіться, обстріли тривають. Перемир’я – це коли немає обстрілів, коли не гинуть наші солдати. На жаль, цього зараз не відбувається. Але все ж таки є сподівання, що інтенсивність цих обстрілів буде менша".

За його словами, ці сподівання пов'язані з увагою світової спільноти до того, "чи насправді сторона агресора дотримується своїх зобов'язань".

Данилюк зазначив, що це питання постійно порушується на міжнародному рівні, і це грає серйозну роль.

Як повідомляв Укрінформ, 12 серпня, окупанти на Донбасі десять разів обстріляли українських військових, поранивши одного з них. Від початку поточної доби зафіксовано вісім обстрілів.

6 серпня поблизу Павлополя внаслідок обстрілу окупантів загинули четверо українських військових.