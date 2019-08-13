На Донбасі окупанти вісім разів порушили "тишу"

У вівторок окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню. Вони обстрілювали позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил: неподалік Талаківки з напрямку Пікузи – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; двічі в районі Водяного з напрямку Ужівки – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Гнутового з напрямку Заїченкового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; в районі Новогнатівки з напрямку Стили – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; двічі поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета; поблизу Красногорівки з напрямку Трудівського – зі стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" вогневої активності противника не зафіксовано.

Фото: ООС