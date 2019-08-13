Окупанти тричі порушили "тишу" - біля Водяного, Талаківки й Гнутового

“Від початку поточної доби сьогодні, 13 серпня, російсько-окупаційні війська тричі здійснили збройні провокації. Усі вони зафіксовані на приморській ділянці, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” Об’єднаних сил”, - повідомив Гуцуляк.

За словами речника, з опівночі бойовики обстріляли оборонців населеного пункту Талаківка. З напрямку від села Пікузи окупанти протягом майже години вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

“Зі стрілецької зброї ворог вів провокаційний обстріл наших захисників Водяного. Ворог порушував режим тиші близько 01.00 ночі з напрямку від Ужівки.Окрім цього, з близько 04.00 ранку, протягом півгодини окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по захисниках Гнутового. Ворог вів збройну провокацію з напрямку від окупованого села Заїченко”, - додав він.

Втрат від початку поточної доби серед українських військових немає, повідомили в Міноборони.