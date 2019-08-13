У пунктах пропуску на Донбасі у чергах - 210 авто

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 20/40; “Мар’їнка” – 0/50; “Новотроїцьке” – 30/50; “Гнутове” – 20/0”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно. Минулої доби пасажиро-транспортний потік збільшився порівняно з попередньою добою. Загалом через КПВВ прослідувало 39 тисяч осіб та 4,7 тисяч транспортних засобів.