На вихідних на Донбасі стріляли менше - ОБСЄ

СММ ОБСЄ зафіксувала на вихідних зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться в опублікованому в понеділок звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"У період із вечора 9-го до вечора 10 серпня в Донецькій області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши меншу кількість вибухів (11), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (35 вибухів). Понад половину порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах між н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 25 км на північний схід від Маріуполя) і н. п. Верхньошироківське (непідконтрольний урядові, 29 км на північний схід від Маріуполя)", - йдеться у звіті.

У період від вечора 10-го до вечора 11 серпня місія констатувала на Донеччині зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, "однак зафіксувала більшу кількість вибухів (17), якщо порівнювати з попередньою добою".

Понад половину порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на захід від н. п. Гнутове (підконтрольний урядові, 20 км на північний схід від Маріуполя) і на південь від Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька), де серед інших порушень зафіксовано 9 вибухів невизначеного походження.

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Про ситуацію на Луганщині у місії зазначають таке: "У період із вечора 9-го до вечора 10 серпня в Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши 4 вибухи, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (жодного вибуху). Понад половину порушень режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) та поблизу неї".

Разом із тим у період із вечора 10-го до вечора 11 серпня місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню (зокрема 8 вибухів), якщо порівнювати з попередньою добою. Майже половину порушень знову зафіксовано на ділянці розведення в районі Золотого та поблизу неї.