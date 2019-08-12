Окупанти п’ять разів порушили “тишу”, один військовий поранений

Сьогодні збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу ПИЩЕВИКА з напрямку ВЕРХНЬОШИРОКІВСЬКОГО – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

двічі неподалік ШИРОКИНОГО з напрямку САХАНКИ – з ручних протитанкових гранатометів;

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поблизу НОВОТРОЇЦЬКОГО з напрямку ДОКУЧАЄВСЬКА –з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: в районі ЗАЙЦЕВОГО – зі снайперської зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.