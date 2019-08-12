Окупанти п’ять разів порушили “тишу”, один військовий поранений

Окупанти п’ять разів порушили “тишу”, один військовий поранений

Укрінформ
Сьогодні збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу ПИЩЕВИКА з напрямку ВЕРХНЬОШИРОКІВСЬКОГО – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

двічі неподалік ШИРОКИНОГО з напрямку САХАНКИ – з ручних протитанкових гранатометів;

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поблизу НОВОТРОЇЦЬКОГО з напрямку ДОКУЧАЄВСЬКА –з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: в районі ЗАЙЦЕВОГО – зі снайперської зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

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