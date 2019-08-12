У річці Кальміус у Донецьку масово гине риба
Укрінформ
У місцевому водосховищі зафіксовано забруднення щодо цілої низки хімічних і біологічних показників, причини поки що невідомі.
Про це повідомляють "Новости Донбасса".
“Мешканці непідконтрольної території в соцмережах скаржаться на загибель риби у Кальміусі. У "МОЗ ДНР" заявили про свіже органічне забруднення води Нижньокальміуського водосховища", - йдеться в повідомленні.
Причини такого забруднення поки невідомі. Наступний відбір проб води заплановано на понеділок, 12 серпня.