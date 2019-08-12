У річці Кальміус у Донецьку масово гине риба

Про це повідомляють "Новости Донбасса".

“Мешканці непідконтрольної території в соцмережах скаржаться на загибель риби у Кальміусі. У "МОЗ ДНР" заявили про свіже органічне забруднення води Нижньокальміуського водосховища", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами санітарно-хімічних і мікробіологічних досліджень від 8-9 серпня, встановлено факт невідповідності води Нижньокальміуського водосховища за такими показниками: запах у 3 рази, біологічне споживання кисню в 1,5 рази, зважені речовини у 2 рази, нафтопродукти в 2,5 раза, феноли в 3 рази, марганець у 5 разів.

Більш того, індекс ЛКП (лактозопозитивної кишкової палички) становить 7 000 000 в 1 куб. дм (при нормі не більше 5000).