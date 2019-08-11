На Донбасі окупанти чотири рази порушили "тишу"

"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Старогнатівки з напрямку Новоласпи – з ручного протитанкового гранатомета; неподалік Водяного з напрямку Пікуз – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; в районі Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: у районі Кримського з напрямку Сокільників – зі стрілецької зброї.