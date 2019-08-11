Поліція провела оперативно-профілактичне відпрацювання Попаснянського району

Сто співробітників Національної поліції України зі складу ООС взяли участь у заходах оперативно-профілактичного відпрацювання на Луганщині.

Про це повідомляється у Facebook ООС.

"Днями на Луганщині понад 100 співробітників Національної поліції України зі складу ООС взяли участь в заходах оперативно-профілактичного відпрацювання. Цього разу увагу їхню було прикуто до населених пунктів Попаснянського району та, власне, районного центру", - йдеться у повідомленні.

За результатами комплексного відпрацювання поліцейські розкрили 2 крадіжки, вилучили постріл ВОГ-25, задокументували факт зберігання наркотиків. Також співробітниками НП України було складено 20 протоколів про адміністративні правопорушення.

Профілактичні заходи на території населених пунктів, що розташовані в районі проведення ООС триватимуть і надалі.

Фото: Влад Волошин