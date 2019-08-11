На Донбасі від початку доби - два обстріли

На Донбасі від початку доби - два обстріли

Укрінформ
Станом на 12.00 неділі, 11 серпня, російсько-окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат з української сторони немає.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Від початку цієї доби, станом на 12.00, в районі проведення операції зафіксовано дві збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ. При цьому заборонені калібри противник не застосовував", - зазначається у повідомленні.

Так, під ворожим вогнем сьогодні вранці перебували захисники Старогнатівки та с. Водяне,що на Донецькому напрямку. В обох випадках противник здійснив по кілька пострілів з ручних протитанкових гранатометів РПГ. Вогонь вівся з напрямку Новоласпи та н.п. Пікузи відповідно.

Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил дотримувалися режиму припинення вогню.

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Станом на цю мить ситуація залишається стабільною та повністю контрольованою українськими підрозділами зі складу Об’єднаних сил. Втрат немає.

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