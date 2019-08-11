В Алчевську видають "паспорт ЛНР" для подальшого отримання паспорта РФ - ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ бачили в окупованому Алчевську, як люди отримували "паспорти ЛНР" з метою отримання надалі паспорта громадянина РФ.

Про це йдеться в опублікованому суботу звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 9 серпня 2019 року.

"У н.п. Алчевськ (непідконтрольний урядові, 40 км на захід від Луганська) спостерігачі бачили близько 30 осіб (різного віку і статі), які стояли в черзі перед будівлею. Жінка (35 років) з черги розповіла, що чекає вже годину і що офіс приймає лише по 4–5 заяв на день. Чоловік (25 років) сказав, що подає документи для отримання "паспорта", що видається збройними формуваннями, для подальшого отримання паспорта громадянина Російської Федерації, де він живе і працює з 2014 року", - йдеться у звіті,

Також члени патруля Місії бачили жінку (55 років), хлопчика (14 років) і трьох чоловіків (25–35 років), які виходили з зазначеної будівлі з "паспортами "ЛНР" у руках.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким на спрощений порядок отримання російського паспорта можуть претендувати жителі ОРДЛО, а також громадяни України, які в березні 2014 року проживали в Криму.

Таке рішення Кремля засудили у МЗС України та Раді Європи. В ООН вирішили поширити як офіційний документ Генасамблеї заяву МЗС України, де рішення Кремля про “паспортизацію” окупованих територій Донецької та Луганської областей оголошується нікчемним, а також міститься заклик до міжнародної спільноти відреагувати на такі дії посиленням тиску на РФ.

Євросоюз оголосив, що не визнаватиме російські паспорти, видані кримчанам після анексії півострова та не видаватиме шенгенські візи за такими паспортами. Аналогічне рішення може бути ухвалене й щодо паспортів, які Росія видає мешканцям окупованих територій Донбасу.

Спеціальний представник США в переговорах по Україні Курт Волкер заявив, що Держдеп відстежуватиме паспорти РФ, видані мешканцям окупованих територій.