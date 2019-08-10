На Донбасі зменшилася кількість обстрілів

Кількість провокацій з боку російсько-окупаційних військ на лінії зіткнення протягом доби станом на 10 серпня 2019 року дещо зменшилася.

Про це поінформував речник МОУ полковник Максим Праута у зведенні щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

“Порівняно з попередньою добою кількість збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ на лінії зіткнення дещо зменшилася. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Луганському напрямку противник порушив режим тиші двічі. Після третьої години дня окупанти з кулемета великого калібру обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані поблизу населеного пункту Золоте-4. А о пів на восьму вечора розпочався обстріл наших позицій неподалік Оріхового. Протягом 50 хвилин ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберного кулемета.

Також на Донецькому напрямку обліковано 4 обстріли. Вночі окупанти влаштували вогневу провокацію із застосуванням стрілецької зброї в районі Лебединського. Ввечері з боку Василівки з автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстріляли наші позиції поблизу Верхньоторецького. Так само у вечірній час двічі російсько-окупаційні війська відкривали вогонь біля Талаківки, використовуючи станкові і ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

За інформацією пресслужби Міноборони, за минулу добу втрат з нашого боку не було.

Повідомляється, що станом на 12.00 сьогодні, 10 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли. На Луганському напрямку о першій ночі з автоматичного гранатомету були обстріляні позиції підрозділів Об’єднаних сил в районі Світлодарська. На Донецькому напрямку противник вночі з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї відкривав вогонь неподалік Пищевика, а після сьомої ранку застосував станковий протитанковий гранатомет під час обстрілу опорних пунктів наших військ біля Гнутового.

За наявною інформацією, від початку поточної доби жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений, наголошує пресслужба МО. Підрозділи Об’єднаних сил надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення.