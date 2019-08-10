Російські найманці 8 разів за добу порушили "тишу" на Донбасі

9 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили режим припинення вогню, в ніч на 10 серпня ще 2 рази обстріляли позиції наших військ.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

"9 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, в районі відповідальності угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 2 рази", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано.

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Окрім того, від початку поточної доби противник 2 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил: біля Світлодарська та Пищевика. Про загиблих чи травмованих не повідомляється.