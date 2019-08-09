Секретар РНБО обговорив реформування оборонки з американськими урядовцями
Поінформовано, що уряд США представляли старший радник США з питань військово-промислового комплексу України Дональд Вінтер, Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, співробітники американського посольства та оборонних відомств.
"Ключовими темами наради стали процес реформування загальної системи управління у сфері ВПК, зокрема, ДК «Укроборонпром». Учасники обговорили перспективні напрями розвитку Концерну та процес формування нової моделі державного управління в сфері ВПК", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, за підсумками наради було ухвалено рішення щодо державного органу, який має виконувати функцію акціонера ДК «Укроборонпром», структури та принципів формування й роботи наглядової ради, побудови маркетингової стратегії та системи продаж у ДК «Укроборонпром». Крім того, учасники наради досягли згоди щодо питання проведення всебічного аудиту Концерну.
"Укроборонпром повинен стати прикладом ефективної системи управління державною компанією. Враховуючи специфіку, це має бути бізнес із чіткою основною місією - забезпечення українських військових усім необхідним», - підкреслив Секретар РНБО.
Фото: www.rnbo.gov.ua