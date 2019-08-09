Секретар РНБО обговорив реформування оборонки з американськими урядовцями

Поінформовано, що уряд США представляли старший радник США з питань військово-промислового комплексу України Дональд Вінтер, Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, співробітники американського посольства та оборонних відомств.

"Ключовими темами наради стали процес реформування загальної системи управління у сфері ВПК, зокрема, ДК «Укроборонпром». Учасники обговорили перспективні напрями розвитку Концерну та процес формування нової моделі державного управління в сфері ВПК", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за підсумками наради було ухвалено рішення щодо державного органу, який має виконувати функцію акціонера ДК «Укроборонпром», структури та принципів формування й роботи наглядової ради, побудови маркетингової стратегії та системи продаж у ДК «Укроборонпром». Крім того, учасники наради досягли згоди щодо питання проведення всебічного аудиту Концерну.