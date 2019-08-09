Під час навчальних зборів резервісти Десантно-штурмових військ здійснили стрибки з парашутами на полігоні у Житомирській області.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

«Особовий склад оперативного резерву першої черги, який проходить навчальні збори на базі Навчального центру Десантно-штурмових військ, що на Житомирщині, виконав стрибки з парашутом. Більшість резервістів зробили крок у відкриту рампу вперше у своєму житті», - йдеться у повідомленні.

На Житомирщині десантники-резервісти стрибали з парашутами

До стрибків резервісти готувалися на сучасних тренажерах повітряно-десантного комплексу на загальновійськовому полігоні під Житомиром. Натомість десантувалися лише за власним бажанням.

Читайте також: Поліцейські пройшли навчання від інструкторів американського SWAT

Свій перший ознайомчий стрибок резервісти здійснили з висоти 800 метрів, а їхні більш досвідчені товариші - з 600 метрів.

Разом з резервістами стрибки здійснювали військовослужбовці військових частин ДШВ Житомирського гарнізону. Зокрема, особовий склад бойових підрозділів десантувався зі зброєю.