Окупанти з опівночі п'ять разів порушили "режим тиші": де стріляли
Про це повідомляє пресцентр ООС.
"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї", - зазначається у вечірньому зведенні.
Як уточнили у штабі, усі обстріли зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Зокрема, позиції ОС поблизу Богданівки окупанти обстрілювали з напрямку Петрівського з протитанкового гранатомета; українські позиції неподалік Водяного – зі стрілецької зброї, з напрямків Пікузи та Ужівки.
Позиції ОС поблизу Новотроїцького окупанти обстріляли з напрямку Докучаєвська з великокаліберного кулемета. По українських військових поблизу Верхньоторецького бойовики з напрямку Василівки вели вогонь з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій противника", - наголосили у штабі.