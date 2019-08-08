Окупанти незаконно позбавили волі 223 осіб на Донбасі - СБУ

Незаконними збройними формуваннями на Донбасі незаконно позбавлені волі 223 особи, ще 258 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на відповідь Служби безпеки України на інформаційний запит.

«За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, значаться як зниклі безвісти – 258 осіб, незаконно позбавлені волі – 223 особи», – йдеться у відповіді спецслужби.

За даними ООН станом на 31 грудня 2018 року, внаслідок бойових дій на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 на 74». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.