ОБСЄ зафіксувала на Донеччині 60 вибухів, на Луганщині - жодного

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували у вівторок, 6 серпня, 60 вибухів у Донецькій області, на Луганщині доба пройшла без порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 6 серпня.

"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (близько 60), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (27 вибухів)", - ідеться у повідомленні.

Понад половину порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північ і південний схід від Авдіївки (підконтрольна урядові, 17 км на північ від Донецька), зокрема на ділянках за 2–3 км від Донецької фільтрувальної станції, а також на південь і південний схід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).

Водночас у Луганській області місія не зафіксувала жодного вибуху.

Щодо ситуації у районі Станиці Луганської, то вранці 6 серпня спостерігачі ОБСЄ бачили десятьох саперів ДСНС України, які мали при собі щупи й металошукачі та зрізали рослинність у смузі приблизно до 125 м на північний захід від зруйнованої частини мосту, просуваючись у напрямку північного краю ділянки розведення.

"Того ж дня члени патруля СММ бачили 10 саперів із непідконтрольних урядові районів, які виконували роботи за допомогою щупів та металошукачів і зрізали рослинність у смузі приблизно до 60 м на захід від південного дерев’яного трапа, встановленого над зруйнованою секцією мосту", - зазначається у звіті.

Окрім того, команда місії знову бачила двох керівників незаконних збройних формувань та двох інших бойовиків із нарукавними пов'язками з написами "СЦКК" біля південного дерев’яного трапа, встановленого над зруйнованою секцією мосту.

Неподалік від блокпоста російських окупаційних військ на південь від мосту спостерігачі також бачили до шести бойовиків із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК".

"Упродовж дня члени патруля бачили, що пішоходи і надалі постійним потоком переходили через міст, у той час як на ділянці розведення тривали роботи з розмінування", - повідомили в місії.