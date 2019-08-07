Окупанти гатять із кулеметів і РПГ, від початку доби - п’ять порушень “тиші”

У середу, 7 серпня, окупанти п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляється на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Противник обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Водяного та Лебединського з напрямку Ужівки – зі стрілецької зброї.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні три рази: неподалік Луганського з напрямку Нижнє Лозове – з автоматичних гранатометів; поблизу Південного з напрямку шахти ім.Гагаріна – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Новозванівки з напрямку Калинове-Борщувате – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.