На Вінниччині у четвер попрощаються із загиблим під Павлополем морпіхом

На Вінниччині у четвер попрощаються із загиблим під Павлополем морським піхотинцем Сергієм Шандрою.

Про це повідомили у Вінницькій ОДА.

«Вчора, 6 серпня, в зоні проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій області, під час виконання бойового завдання героїчно загинув 24-річний боєць із Вінниччини Сергій Іванович Шандра. Орієнтовно урочистий мітинг пам’яті загиблого відбудеться 8 серпня 2019 року в м. Хмільнику біля пам’ятного знаку Героям Небесної сотні», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, загиблий Сергій Шандра родом із с. Торчин Хмільницького району. Після строкової служби у листопаді 2018 року він підписав контракт із ЗСУ. До служби в армії працював механізатором у місцевому фермерському господарстві, у нього залишились мати та сестра. Поховають загиблого бійця у рідному селі.

Читайте також: На Чернігівщині оголосили триденну жалобу за загиблими на Донбасі земляками

Сергій Шандра та іще троє загиблих бійців служили в 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірал Михайла Білинського. 6 серпня російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з РПГ поблизу Павлополя. Під час цих обстрілів 4 українських військових загинули.

Фото: vin.gov.ua