На Чернігівщині оголосили триденну жалобу за загиблими на Донбасі земляками

У Козелецькому районі Чернігівщини оголосили триденну жалобу за земляками — морпіхами Олександром Шарком та Владиславом Раком, які 6 серпня загинули в зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС).

Про це повідомляється на сайті Козелецької райдержадміністрації.

"У зв’язку із трагічною загибеллю в зоні проведення ООС Шарка Олександра Олександровича та Рака Владислава Миколайовича, з метою вшанування пам’яті загиблих, зобов’язую: голосити в Козелецькому районі 07, 08, 09 серпня 2019 року днями жалоби", - йдеться в розпорядженні голови РДА.

Згідно з документом, на знак скорботи за бійцями в районі мають бути приспущені Державні прапори з жалобною стрічкою, обмежено використання музики та проведення розважальних заходів.

Триденну жалобу за жителем Козельця Владиславом Раком 1998 року народження оголосила також Козелецька селищна рада.

Другий загиблий — Олександр Шарко 1988 року народження — проживав у селі Савинка Козелецького району, яке входить до складу Кіптівської ОТГ.

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Як повідомлялося, вчора, 6 серпня, під час обстрілу українських позицій біля Павлополя Донецької області загинули четверо військовослужбовців одного з підрозділів окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Двоє з них — вихідці з Козелецького району Чернігівщини.