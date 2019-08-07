Окупанти сьогодні двічі обстріляли позиції ЗСУ - під Луганським та Південним

Станом на 12.30 російсько-окупаційні війська двічі обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил.

Про це повідомив на брифінгу у середу, 7 серпня речник Міноборони Максим Праута.

“Ніч минула спокійно, проте буквально упродовж останніх годин російсько-окупаційні війська здійснили 2 обстріли. Зазначені випадки відкриття противником вогню мали місце на Луганському напрямку”, - сказав він.

Він уточнив, що з автоматичного гранатомета були обстріляні позиції підрозділів Об’єднаних сил в районі Луганського.

Крім того, окупанти застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю під час обстрілу опорних пунктів наших військ, обладнаних неподалік Південного.

За наявною інформацією, від початку поточної доби жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.