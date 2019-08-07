ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 28 вибухів

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала у понеділок, 5 серпня, 27 вибухів у Донецькій області та один - у Луганській.

Про це повідомляється в опублікованому у вівторок ввечері звіті СММ ОБСЄ в Україні.

"У Донецькій області місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (27), якщо порівнювати з попередньою добою (13 вибухів)", - йдеться у звіті.

Зазначається, що більшість порушень зафіксовано в районах на північ від Авдіївки (підконтрольна урядові, 17 км на північ від Донецька).

"У Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (1), якщо порівнювати з попередньою добою (4 вибухи)", - повідомили в місії.

Спостерігачі також інформують: здійснюючи політ міні-БПЛА на східній околиці Авдіївки, вони чули 75 пострілів зі стрілецької зброї приблизно за 1,6 км на північ та північний схід. За їхньою оцінкою, вогонь вели в напрямку безпілотника, який саме пролітав над цією ділянкою. Його вдалося успішно приземлити, зазначають у місії.