ОБСЄ повідомляє про п’ять відмов окупантів пропустити її патрулі на Донбасі

Протягом вихідних бойовики російських окупаційних військ 5 разів відмовили патрулям СММ ОБСЄ у проїзді через підконтрольні їм блокпости.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"3 серпня у двох випадках озброєний член збройних формувань та чоловік у цивільному одязі, який відрекомендувався членом збройних формувань, відмовляли патрулям СММ у в’їзді до н. п. Соснівське (непідконтрольний урядові, 35 км на північний схід від Маріуполя), зіславшись на "накази від командирів", - йдеться у звіті.

Водночас 4 серпня двоє бойовиків відмовили патрулю СММ у проїзді через блокпост поблизу н. п. Новоазовськ (непідконтрольний урядові, 40 км на схід від Маріуполя), заявивши про "проведенням комплексу спецзаходів" у цьому районі.

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Також 4 серпня озброєний член російських окупаційних військ знову відмовив патрулю СММ у проїзді через блокпост на захід від н. п. Верхньошироківське (кол. Октябр; непідконтрольний урядові, 29 км на північний схід від Маріуполя), заявивши про "роботи з розмінування" та "накази від командирів". При цьому, перебуваючи на блокпості, спостерігачі бачили, що через блокпост проїжджали цивільні автомобілі.

"4 серпня два озброєні члени збройних формувань знову зупинили патруль СММ на блокпості приблизно за 800 м на північ від н. п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 26 км на північний схід від Маріуполя) і не дозволили спостерігачам проїхати на південь у напрямку н. п. Саханка (непідконтрольний урядові, 24 км на північний схід від Маріуполя) і на захід до н. п. Пікузи (кол. Комінтернове; непідконтрольний урядові, 23 км на північний схід від Маріуполя), зіславшись на "проведення там комплексу спецзаходів", - повідомили також в Місії.

Крім того, 3 серпня на блокпості на захід від Верхньошироківського бойовики знову затримали патруль СММ, не зазначивши жодних конкретних причин, і дозволили спостерігачам проїхати тільки після приблизно 17-хвилинної затримки на блокпості.