На Донеччині вшанували пам'ять воїнів, які загинули у гелікоптері під Слов’янськом

Сьогодні, 6 серпня, під час поїздки на схід України, голова Нацполіції Сергій Князєв і командувач Нацгвардії Микола Балан віддали шану воїнам, загиблим у збитому бойовиками під Слов’янськом гелікоптері у травні 2014 року.

Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

"На Донеччині віддали шану воїнам, загиблим у збитому бойовиками під Слов’янськом гелікоптері", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 6 серпня командувач Нацгвардії Балан, очільник Нацполіції України Князєв разом з начальником ГУНП в Донецькій області Миколою Семенишиним поклали квіти до меморіалу військовослужбовцям, які загинули у збитому бойовиками гелікоптері під Слов’янськом.

У МВС нагадали, що 29 травня 2014 року поблизу гори Карачун проросійськими сепаратистами був збитий вертоліт і загинуло 12 правоохоронців разом із генералом Сергієм Кульчицьким.

"Генерал із серцем солдата. Саме так називають генерала Сергія Кульчицького його побратими. Вічна пам’ять героям! Тим, хто боровся за мирну Україну та зберіг життя інших ціною власного", - наголосили у МВС.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua