Окупанти встановлюють артилерію біля будинків вздовж лінії розмежування

Російські окупаційні війська обладнують нові вогневі позиції артилерії як на території підприємств, так і на прибудинкових територіях населених пунктів поблизу лінії розмежування.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ утримує в готовності до застосування артилерійські та мінометні підрозділи з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Зокрема, окупантами обладнуються додаткові вогневі позиції артилерії, у т.ч. з порушенням Мінських домовленостей щодо відведення озброєння. При цьому, із зазначеною метою противником використовуються як території підприємств, так і прибудинкові території тимчасово окупованих населених пунктів поблизу лінії зіткнення”, - повідомив речник.

Читайте також: Внаслідок обстрілів під Павлополем загинули четверо українських бійців

За його словами, російське окупаційне командування також здійснює активну підготовку цих артилерійських і мінометних підрозділів 1 та 2 АК, зокрема і за рахунок збільшення інтенсивності навчальних стрільб на полігонах та тренувань з управління вогнем у темний час доби.

“Також у з’єднаннях і частинах окупаційних військ з 5 серпня ц.р. розпочаті збори з корегувальниками артилерійського вогню”, - поінформував Гуцуляк.

Підрозділи Об’єднаних сил готові до будь-яких провокаційних дій з боку російсько-окупаційних військ, запевнили в Міноборони.