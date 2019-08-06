Окупанти встановлюють артилерію біля будинків вздовж лінії розмежування
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ утримує в готовності до застосування артилерійські та мінометні підрозділи з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Зокрема, окупантами обладнуються додаткові вогневі позиції артилерії, у т.ч. з порушенням Мінських домовленостей щодо відведення озброєння. При цьому, із зазначеною метою противником використовуються як території підприємств, так і прибудинкові території тимчасово окупованих населених пунктів поблизу лінії зіткнення”, - повідомив речник.
За його словами, російське окупаційне командування також здійснює активну підготовку цих артилерійських і мінометних підрозділів 1 та 2 АК, зокрема і за рахунок збільшення інтенсивності навчальних стрільб на полігонах та тренувань з управління вогнем у темний час доби.
“Також у з’єднаннях і частинах окупаційних військ з 5 серпня ц.р. розпочаті збори з корегувальниками артилерійського вогню”, - поінформував Гуцуляк.
Підрозділи Об’єднаних сил готові до будь-яких провокаційних дій з боку російсько-окупаційних військ, запевнили в Міноборони.