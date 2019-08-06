Делегація Швейцарії відвідала район проведення ООС

Делегація Швейцарії відвідала район проведення ООС

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Укрінформ
Представники Посольства Швейцарської Конфедерації в Україні відвідали район проведення ООС та зустрілися з керівництвом Луганської ОДА.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Військовий аташе при Посольстві Швейцарської Конфедерації в Україні полковник Урса Сульсера відвідав район проведення операції Об'єднаних сил. Під час візиту військовий аташе побував на КПВВ "Золоте", де був поінформований про особливості роботи всіх контрольних пунктів в’їзду-виїзду в межах Донецької і Луганської областей, порядок перетину лінії розмежування різними категоріями громадян”, - повідомляють у пресслужбі.

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Як зазначається, Сульсера відвідав один із військових госпіталів у районі проведення ООС, де ознайомився з організаційною структурою системи медичного забезпечення ООС, алгоритмом і особливостями надання медичної допомоги українським військовим. Також делегація провела зустріч із керівництвом Луганської ОДА, представниками неурядової організації "Восток SOS", співробітниками Служби безпеки України та представниками ОБСЄ.

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