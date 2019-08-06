У КПВВ на лінії розмежування у чергах стоять понад 200 авто

У вівторок зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах очікують 215 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Сьогодні зранку у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 30/40; “Мар’їнка” – 15/50; “Новотроїцьке” – 20/40; “Гнутове” – 10/10”, - йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, минулої доби пасажиро-транспортний потік відносно попередньої доби збільшився. Загалом через КПВВ пропустили 32 тисячі осіб та 4,5 тисячі транспортних засобів.

Як нагадують у відомстві, режим роботи КПВВ “Станиця Луганська” тимчасово змінено. Так, з 4 по 10 серпня КПВВ функціонує до 18.00, а громадян, які прямують на тимчасово окуповані території України пропускають до 17.30.

Решта КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.