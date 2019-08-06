Рятувальники відкачали воду з КПВВ “Новотроїцьке”

На Донеччині рятувальники відкачали воду з території КПВВ “Новотроїцьке”, де були затоплені окремі споруди.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Донецькій області.

Рятувальники пояснили, що 5 серпня на телефон Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в результаті несприятливих погодних умов (а саме рясного дощу) були затоплені окремі споруди на території КПВВ “Новотроїцьке”, що у Волноваському районі на Донеччині.

Бійці 11-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце, за допомогою мотопомпи здійснили відкачування води з оглядової ями та бліндажа.

Як зазначається, загалом було відкачано 17 кубометрів води.