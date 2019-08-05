Морпіхи тренувалися знищувати з повітря підводний човен ворога

Протягом тижня підрозділи авіаційної бригади Військово-морських сил Збройних Сил України виконували навчально-тренувальні польоти в рамках комплексу тактичних навчань.

Про це повідомляє пресслужба ЗСУ.

"Екіпажі вдосконалювали льотну підготовку, відпрацьовували елементи пошуку й надання невідкладної допомоги постраждалим та евакуацію, відстежували і знищили умовний підводний човен. Самі навчання проходили не в пункті постійної дислокації морської авіаційної бригади, а в польових умовах з розгортанням польового табору. Силами особового складу бригади був встановлений зв’язок, облаштоване наметове містечко та підготовлені майданчики злітно-посадкової смуги", - зазначили в ЗСУ.

У пресслужбі ЗСУ уточнили, що екіпажі вертольотів Мі-14, Ка-27 та літака Ан-26 вдосконалювали льотні навички, проводили польоти в зоні та по колу. Кульмінацією льотно-тактичних навчань став пошук і відстеження морськими авіаторами підводного човна противника з подальшим нанесенням бомбового й торпедного ударів. Виконання цього елементу навчань проводилось з повним боєкомплектом.

Під час ведення повітряної розвідки екіпаж вертольота Ка-27 виявив місце перебування ворога. На місце виявлення умовного підводного човна висунулась група передових авіаційних навідників, які відпрацювали елементи цілевказування і коригування вогню.

Екіпажі протичовнових вертольотів та літака Ан-26 знищили умовного противника. ВМС України активно розвивають спроможності протичовнової компоненти власної морської авіації, що здатна не тільки оперативно вести пошук підводних об’єктів, а й завдавати прицільних ударів.