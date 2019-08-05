На Донбасі - два порушення “тиші" за день, поранений боєць ООС

Російсько-окупаційні війська упродовж дня, 5 серпня, двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

"Ворог два рази порушив заборону на використання будь-якої зброї. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів зі стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Водяного з напрямку Ужівки – застосовуючи стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз неподалік Південного з напрямку шахти ім. Гагаріна – застосовуючи стрілецьку зброю.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав поранення.