Agile Spirit-2019: українські морпіхи взяли участь у міжнародних навчаннях
Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
"На військовому полігоні «Орфоло» пройшли тактичні навчання з підрозділом українських морських піхотинців. Зокрема, військовослужбовці відпрацьовували дії під час безпосереднього бойового зіткнення з противником, у складі тактичних «двійок», «трійок» та розвідувальних відділень. Також відбулись тренування взаємодії в бою груп вогневого прикриття тощо. Із всіма завданням українські військові впоралися на 5 відмінно",- зазначили військові моряки.
Міжнародні навчання «Agile Spirit 2019» у Грузії / Фото: ВМС ЗС України, Facebook
На одному тактичному полі з морпіхами тактику піхотного розгортання відпрацьовували й військові з Болгарії.
Зазначається, що озброєнням учасників навчань забезпечує грузинська сторона. Інструктори із Сакартвело не лише допомагали українцям опановувати зброю зразків армій НАТО, а й звертали увагу на особливості застосування різних видів зброї.