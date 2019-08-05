Agile Spirit-2019: українські морпіхи взяли участь у міжнародних навчаннях

Підрозділ морських піхотинців ВМС ЗС України взяв участь у міжнародному навчанні Agile Spirit 2019, що завершилось на грузинському військовому полігоні «Орфоло».

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

"На військовому полігоні «Орфоло» пройшли тактичні навчання з підрозділом українських морських піхотинців. Зокрема, військовослужбовці відпрацьовували дії під час безпосереднього бойового зіткнення з противником, у складі тактичних «двійок», «трійок» та розвідувальних відділень. Також відбулись тренування взаємодії в бою груп вогневого прикриття тощо. Із всіма завданням українські військові впоралися на 5 відмінно",- зазначили військові моряки.

Міжнародні навчання «Agile Spirit 2019» у Грузії / Фото: ВМС ЗС України, Facebook

На одному тактичному полі з морпіхами тактику піхотного розгортання відпрацьовували й військові з Болгарії.

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Зазначається, що озброєнням учасників навчань забезпечує грузинська сторона. Інструктори із Сакартвело не лише допомагали українцям опановувати зброю зразків армій НАТО, а й звертали увагу на особливості застосування різних видів зброї.