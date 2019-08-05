Естонія не буде визнавати російські паспорти, видані на Донбасі

Естонія не буде визнавати російські паспорти, видані на Донбасі

Укрінформ
Міністерство закордонних справ Естонії прийняло рішення не визнавати паспорти Російської Федерації, видані після 24 квітня жителям Донецької та Луганської областей у разі, якщо власник паспорта раніше не був громадянином Росії.

Про це повідомляється на сайті МЗС Естонії.

«Надання жителям Східної України російського громадянства у спрощеному порядку є ще однією спробою підірвати суверенітет України і закріпити нинішню нестабільну ситуацію у сфері безпеки на Східній Україні. Це повністю суперечить духу Мінських угод. Сьогоднішнє рішення Естонії висловлює наше принципове засудження подібних устремлінь Росії», - пояснив Рейнсалу.

За його словами, це рішення є відповіддю на підписаний президентом Російської Федерації у квітні указ про надання жителям Донецької і Луганської областей російського громадянства у спрощеному порядку. «Я переконаний, що й інші країни ЄС, а також уся міжнародна громадськість прийме такі ж рішення. Наш обов'язок - продовжити підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», - підкреслив глава МЗС Естонії.

Зовнішньополітичне відомство нагадує, що ще в травні цього року Рейнсалу на зустрічі Ради Європейського Союзу із закордонних справ закликав рішуче відреагувати на подібні дії Росії в Україні. 20 червня Європейська рада висловила своє глибоке занепокоєння та готовність розглянути питання про невизнання їх російських паспортів.

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Раніше Естонія прийняла рішення не визнавати паспорти Російської Федерації, видані жителям Криму і Севастополя після 18 березня 2014 року за умови, що власник паспорта раніше не був громадянином Росії.

Естонія спільно з багатьма іншими країнами ЄС у своєму зверненні до Єврокомісії наголосила на важливості вироблення загальних для ЄС правил щодо цього питання.

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