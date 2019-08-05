Естонія не буде визнавати російські паспорти, видані на Донбасі

Міністерство закордонних справ Естонії прийняло рішення не визнавати паспорти Російської Федерації, видані після 24 квітня жителям Донецької та Луганської областей у разі, якщо власник паспорта раніше не був громадянином Росії.

Про це повідомляється на сайті МЗС Естонії.

«Надання жителям Східної України російського громадянства у спрощеному порядку є ще однією спробою підірвати суверенітет України і закріпити нинішню нестабільну ситуацію у сфері безпеки на Східній Україні. Це повністю суперечить духу Мінських угод. Сьогоднішнє рішення Естонії висловлює наше принципове засудження подібних устремлінь Росії», - пояснив Рейнсалу.

За його словами, це рішення є відповіддю на підписаний президентом Російської Федерації у квітні указ про надання жителям Донецької і Луганської областей російського громадянства у спрощеному порядку. «Я переконаний, що й інші країни ЄС, а також уся міжнародна громадськість прийме такі ж рішення. Наш обов'язок - продовжити підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», - підкреслив глава МЗС Естонії.

Зовнішньополітичне відомство нагадує, що ще в травні цього року Рейнсалу на зустрічі Ради Європейського Союзу із закордонних справ закликав рішуче відреагувати на подібні дії Росії в Україні. 20 червня Європейська рада висловила своє глибоке занепокоєння та готовність розглянути питання про невизнання їх російських паспортів.

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Раніше Естонія прийняла рішення не визнавати паспорти Російської Федерації, видані жителям Криму і Севастополя після 18 березня 2014 року за умови, що власник паспорта раніше не був громадянином Росії.

Естонія спільно з багатьма іншими країнами ЄС у своєму зверненні до Єврокомісії наголосила на важливості вироблення загальних для ЄС правил щодо цього питання.