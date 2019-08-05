Надзвукові літаки для ЗСУ ремонтують у Миколаєві

“Миколаївське підприємство одночасно працює над посиленням авіаз’єднань тактичної, військово-транспортної та військово-морської авіації Повітряних сил України. А загалом за роки війни "НАРП" передав українському війську з десяток Іл-76 та з пів ескадрильї Су-24. Наразі на заводі йде ремонт надзвукових літаків – фронтового бомбардувальника Су-24М та розвідника Су-24МР, модернізація військово-транспортного Іл-76МД, а також ремонт окремих вузлів та агрегатів унікального для України протичовнового літака-амфібії Бе-12”, - йдеться в повідомленні.

Миколаївський авіаремонтний завод / Фото: УкрОборонПром

Як зазначається, у 2019 році миколаївське підприємство отримало унікальне замовлення - ремонт окремих вузлів та агрегатів протичовнового літака-амфібії Бе-12. Саме цей літак у 2014 році було врятовано з окупованого Криму.

Окрім того, завдяки роботі миколаївського "НАРП" українське військо озброєне унікальними за своїми характеристиками надзвуковими бомбардувальниками Су-24М, які піднімають до 8 тонн різноманітного озброєння. Можливості цього літака дозволяють йому на мінімальній висоті "проходити" повз протиповітряну оборону та знищувати цілі у тилу противника, зокрема і високоточними ракетами. Су-24М має крило зі змінною стрілоподібністю, воно забезпечує найкращі аеродинамічні характеристики на всіх режимах польоту, включаючи надзвукову швидкість у 1700 км/год.

У прес-службі також повідомили, що підприємство ремонтує для війська Су-24МР – надзвуковий літак-розвідник, створений на базі Су-24, який може проводити розвідку на глибину до 400 км від лінії фронту. Для цього він оснащений РЛС бокового огляду, яка дозволяє фіксувати наземні об‘єкти, в тому числі фортифікаційні споруди та техніку. Су-24МР також оснащений чутливими камерами з високою роздільною здатністю, системами фіксації опромінення РЛС та ІЧ-датчиками для виявлення замаскованих об‘єктів.

Окрім ремонту Су-24М та Су-24МР, "НАРП" нині працює над модернізацією військово-транспортного літака Іл-76МД. Саме цей літак, здатний перевозити вантажі максимальною масою до 60 тонн, разом з машинами "Антонова", є основними військово-транспортним літаком Повітряних сил України, підкреслили в “Укроборонпромі”.