Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Південного та Водяного, втрат немає

Російсько-окупаційні війська станом на 12.00 5 серпня обстріляли оборонців населених пунктів Південне та Водяне. Втрат серед Об'єднаних сил внаслідок обстрілів немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Станом на 12-ту годину сьогодні, 5 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили два обстріли. За наявною інформацією, від початку поточної доби жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений”, - повідомив Праута.

За його інформацією, на Луганському напрямку противник після опівночі протягом 25 хвилин з боку шахти імені Гагаріна вів вогонь зі стрілецької зброї по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил в районі населеного пункту Південне. На Донецькому напрямку ворог так само вдався до застосування стрілецької зброї та близько 5-ї ранку обстріляв позиції українських військ неподалік Водяного.

Підрозділи Об’єднаних сил надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню, наголосив речник.