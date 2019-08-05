Командувач ООС обговорив з делегацією ОБСЄ двостороннє припинення вогню на Донбасі

Командувач Об'єднаних сил Олександр Сирський обговорив двостороннє припинення вогню на Донбасі з делегацією СММ ОБСЄ на чолі із заступником голови Місії Марком Етерінгтоном.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Сьогодні, 5 серпня, відбулася зустріч командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського з делегацією Спеціальної місії ОБСЄ в Україні на чолі з заступником голови Місії Марком Етерінгтоном. У робочому форматі сторони обговорили окремі аспекти виконання рішення Тристоронньої контактної групи, яка засідала нещодавно у Мінську, а також питання двостороннього припинення вогню у Донецькій та Луганській областях”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Сирський наголосив, що українська сторона в повному обсязі виконує необхідні заходи в рамках Мінських домовленостей, зокрема, в районі КПВВ "Станиця Луганська". Також він поінформував заступника голови СММ ОБСЄ щодо поточного стану безпекової ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил, перебігу відновлення об'єктів цивільної інфраструктури, гуманітарної підтримки населення, ситуації щодо мінної безпеки у районі відповідальності тощо.

Сирський вкотре наголосив на необхідності негайного інформування світової спільноти про факти ігнорування окупаційними підрозділами Російської Федерації безстрокового режиму припинення вогню, повідомляють у пресслужбі.

Фото: Штаб ООС, Фейсбук