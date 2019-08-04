Окупанти знову порушують “тишу”, зокрема — із забороненої зброї
Про це повідомляється на сторінці ООС у Facebook.
"Упродовж доби підрозділи ОС дотримуються сталого режиму припинення вогню. Натомість, ворог чотири рази порушив заборону на використання будь-якої зброї", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Верхньоторецького з напрямку Пантелеймонівки – застосовуючи міномет калібру 82 мм; двічі в районі населеного пункту Піски з напрямку Лозового – застосовуючи стрілецьку зброю; поряд Широкиного з напрямку Саханки – застосовуючи стрілецьку зброю.
Втрат з української сторони не зафіксовано, інформує пресцентр ООС.