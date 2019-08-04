З опівночі окупанти здійснили чотири прицільні обстріли

Від початку поточної доби зафіксовано вже 4 прицільні обстріли російсько-окупаційними військами українських позицій на лінії бойового зіткнення, втрат немає.

Про це йдеться у щоденному зведенні пресслужби Міноборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил.

“Від початку поточної доби сьогодні, 4 серпня, зафіксовано вже 4 прицільні обстріли російсько-окупаційними військами наших позицій на лінії бойового зіткнення”, - поінформував полковник Дмитро Гуцуляк з пресцентру Міністерства оборони.

Речник також повідомив, що одразу з опівночі з напрямку від смт Пантелеймонівки окупанти здійснили мінометний обстріл наших оборонців Верхньоторецького. Загалом ворог випустив 10 мін калібру 82 мм.

Також уночі окупанти вели провокаційні обстріли зі стрілецької зброї в районі Широкиного та двічі - поблизу населеного пункту Піски.

“Втрат від початку поточної доби внаслідок ворожих обстрілів серед наших героїв немає. Захисники України дотримуються «режиму тиші» та перебувають напоготові щодо будь-яких підступних та провокаційних дій з боку російсько-окупаційних військ”, - запевнив Гуцуляк.