Окупанти 12 разів порушили "тишу": одного бійця поранено

У суботу, 3 серпня, ворог вісім разів порушував режим припинення вогню, а в ніч на неділю ще чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил, в районі "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів... За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

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Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив чотири обстріли позицій українських захисників: