ДСНС отримала техніку й обладнання для розмінування на Донбасі від США

Піротехніки ДСНС отримали техніку та обладнання для гуманітарного розмінування на Донбасі, придбані коштом США.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"2 серпня на навчальному полігоні Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС, що на Київщині, представники Данської групи з розмінування (ДГР) передали піротехнікам ДСНС техніку та обладнання для гуманітарного розмінування на Донбасі, яке було закуплене завдяки підтримці уряду США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники отримали оперативно-піротехнічні автомобілі, захисне спорядження, металодетектори, інструменти для ручного розмінування та нетехнічного обстеження. Загальна вартість допомоги – близько 5 мільйонів гривень.

Заступник голови ДСНС Руслан Білошицький подякував представникам ДГР та американським донорам за допомогу.

За його словами, починаючи з липня 2014 року піротехнічними підрозділами ДСНС вже розміновано понад 28,3 тисячі гектарів території та 93 гектари акваторії водних об'єктів, знешкоджено близько 173 тисяч вибухонебезпечних предметів.

“Я впевнений, що тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати наслідки забруднення територій мінами та іншими боєприпасами”, - сказав Білошицький.

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Як зазначається, ДСНС разом із Данською радою у справах біженців та Данською групою з розмінування реалізують проєкт «Підготовка та залучення до виконання робіт з гуманітарного розмінування піротехнічних підрозділів ДСНС України». Він передбачає розмінування понад 146 гектарів території Луганської області підрозділами ДСНС та командами ДГР, проведення тренінгів за міжнародними методиками для близько 130 фахівців ДСНС та матеріально-технічне оснащення 6 піротехнічних розрахунків Служби.