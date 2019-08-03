За добу російські найманці 12 разів порушували "тишу": є поранені

Другого серпня ворог десять разів порушував режим припинення вогню, а в ніч на третє число ще два рази обстріляв позиції сил ООС.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу об'єднаних сил.

"2 серпня ворог десять разів порушував режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив чотири обстріли, а в районі "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

"Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення", - додали у штабі ООС.