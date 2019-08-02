Окупанти від початку доби п’ять разів порушили “тишу”, втрат немає

З початку доби у п'ятницю, 2 серпня, російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим дотримання тиші, при цьому українські військові втрат не зазнали.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

"Упродовж доби ворог п'ять разів порушив заборону на використання будь-якої зброї. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться у вечірньому зведенні.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти з напрямку Василівки обстріляли з ручного протитанкового гранатомета українські позиції поблизу Новоселівки Другої.

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Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції Об'єднаних сил були обстріляні 4 рази. Так, з великокаліберного кулемета бойовики обстрілювали позиції українських бійців біля Світлодарська з напрямку Лозового, а неподалік Нижньотеплого відкривали вогонь двічі з напрямку Обозного. Околиці Луганського з напрямку Нижнього Лозового бойовики обстрілювали з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Втрат з української сторони не зафіксовано, поінформували у штабі.